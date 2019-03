Mitwitz unterliegt Kreisligisten

Der FC Mitwitz hat sein drittes Vorbereitungsspiel in diesem Winter verloren. Knapp eine Woche nach dem Trainingslager im tschechischen Sokolov testete der Bezirksligist in Frohnlach gegen den Coburger Kreisligisten SV Großgarnstadt. Dominick Heghedus, der im Bild mit dem Mitwitzer Dominic Fischer (blaues Trikot) um den Ball kämpft, erzielte in der 78. Minute den Siegtreffer.

Nach der Niederlage gegen den SV Ketschendorf (0:1) ist das bereits die zweite Testspielpleite für den Tabellensechsten der Bezirksliga West. Dazwischen gelang ein 2:1-Sieg gegen den VfB Einberg. Am Samstag, 23. März, empfangen die Steinachtaler den TSV Breitengüßbach um 14 Uhr zum Auftakt in die Restrückrunde. Foto: Lisa Hümmer SV Großgarnstadt: Siegelin - Ambos, Horn (72. Faber), Klug, Wittmann, Schmitt, Carl, Lauer, Neumann (72. Lauer), Heghedus, Rinke (72. Carl). FC Mitwitz: Winterstein - C. Müller, Engel, Wrzyciel, Maurer, Riedel, Kleylein, D. Fischer (46. Föhrweiser), Büttner (30. Köhler), Schmidt, Gentzsch. Tor: 1:0 Heghedus (78.) / SR: Daniel Seifert.