Mitwitz und die Marmelade

Der Mitwitzer Ortskern soll belebt werden und somit für ein positives Erscheinungsbild sorgen. Das trage zur Lebensqualität bei und fördere den Zusammenhalt. Diese Aussage bildete den Konsens eines "Expertenabends" unter dem Motto "Schöner wohnen in Mitwitz". Mit dabei waren Bettina Seliger von der CIMA, die sich um Stadt- und Regionalentwicklung kümmert, und Carola Gollup vom Projekt "Hausland" in Coburg. Der Abend machte es möglich, mit den Bürgern zu diskutieren, wie genau das "in einem bunten Miteinander leben" denn funktionieren könnte.

Bettina Seliger richtete sich mit einer Frage an die Besucher: "Kennen Sie den Donut-Effekt?" Die Erklärung lieferte sie gleich selbst: "Früher gab es eine Nutzungsmischung in den Ortskernen und die begannen dadurch zu wachsen. Im 20. Jahrhundert jedoch trennte man die Nutzung wieder. Umgehungsstraßen wurden gebaut und Industrie und Handel siedelten sich außerhalb des Ortskerns an. So bildeten sich 'Zuckerglasuren' entlang der Umgehungen und der Ortskern starb aus, war also leer. Und das ist der Donut-Effekt."

Und als alle noch das Bild eines Donuts im Kopf hatten, machte sie gedanklich wieder einen gefüllten Krapfen daraus. Dazu müsse jede Gemeinde ihre eigene "Marmeladenrezeptur" entwickeln. "Das kann auch bedeuten, nicht auf der ,grünen Wiese' zu bauen, sondern sich auf den Ortskern zu konzentrieren. Ist der Kern attraktiv, dann steigert das die Lebensqualität, schafft Identität und schont die Umwelt."

Das "Hauslandprojekt", ein generationen-übergreifendes, sozial gemischtes und interkulturelles Wohn- und Lebensprojekt, stellte Carola Gollup vor. Hier hätten sich Menschen gefunden, die so leben, wie das früher ganz selbstverständlich gewesen sei, nämlich alle Generationen unter einem Dach. "Aber nicht wie in einer Enklave, sondern im Kontakt mit der Gemeinde."

Sie berichtete über das Scheuerfelder Projekt, bei dem ein alter Bauernhof mit seinen Nebengebäuden Platz zum Leben, zum Arbeiten und für die Kultur bieten soll. Die Vorteile gehörten fest zur Hauslandphilosphie: "Verlässliche Menschen als Nachbarn, die auch mal die Kinder oder das Haustier hüten, gemeinsame Feiern, gemeinsames Arbeiten, Aufgaben teilen und Ressourcen schonen." ml