Mitwitz hat knapp die Nase vorn

Das 25. Raiffeisenturnier in Knellendorf hat der FC Mitwitz gewonnen. Knapp dahinter folgte der TSV Neukenroth mit nur drei Treffern Rückstand. Der Ausrichter SV Knellendorf sicherte sich Platz 6. Mehr als 200 Zuschauer begaben sich trotz starker Hitze an die Haßlachbiege. Acht Vereine spielen jährlich in Partien von zweimal 30 Minuten den Turniersieg aus und teilen sich die Eintrittsgelder. SV Knellendorf - FC Wacker Haig 0:6 (0:3)

Im Eröffnungsspiel zeigten sich die Haiger spielbestimmend gegen eine stark ersatzgeschwächte Heimelf. Dennoch schaffte es der Gastgeber, über eine Viertelstunde dem Druck standzuhalten, ehe ein Eigentor in starker Bedrängnis zum 0:1-Rückstand führte. Nun wollte man sich befreien, kassierte jedoch innerhalb kurzer Zeit zwei unglückliche Kontertore.In der zweiten Hälfte erhöhten Quiner und Bär auf den 0:6-Endstand.

Tore: 0:1 (ET/18.), 0:2 J. Detsch (21.), 0:3 B. Bär (23.), 0:4 S. Quiner (41.), 0:5 B. Bär (47.), 0:6 S. Quiner (52.) / SR: Tobias Fuhrmann (FC Pressig).

TSV Neukenroth - SV Reitsch 6:0 (4:0)

Die ersatzgeschwächten Reitscher mussten einen 4:0-Pausenstand hinnehmen. Mit einem Hattrick durch Maurer überzeugte der TSV. In der zweiten Hälfte ließen die stark aufspielenden Neukenrother einige Chancen liegen und erzielten gegen die sich tapfer wehrenden Reitscher nur zwei Treffer.

Tore: 1:0 F. Maurer (12.), 2:0 F. Maurer (19.), 3:0 Eigentor (21.), 4:0 F. Maurer (25.), 5:0 C. Beez (32.), 6:0 A. Lieb (38.) / SR: Jonas Kisiala (FC Gehülz).

FC Burggrub - FC Stockheim 0:1 (0:0)

Vorsichtig tasteten sich beide in der ersten Viertelstunde ab, wobei Stockheim mehr Chancen verzeichnete. Danach drückten die Bergleute, ließen aber etliche Möglichkeiten ungenutzt. Nach Wiederanpfiff stürmte Stockheim weiter, doch die Defensive der Grüber hielt stand. Erst nach 47 Minuten gelang Schubart die hochverdiente 1:0-Führung.

Tore: 0:1 O. Schubart (47.) / SR: Niklas Wich (SV Rothenkirchen).

TSV Gundelsdorf - FC Mitwitz 0:7 (0:6)

Der FC überzeugte durch Schnelligkeit und druckvolles Spiel. ER belohnte sich mit der 1:0-Führung nach elf Minuten. Nur ab und an tauchte der TSV vor dem FC-Kasten auf. Die Mitwitzer setzten ihre Klasse voll in Szene und erhöhten bis zur Pause auf 6:0. In der zweiten Hälfte wollte der TSV keinen Gegentreffer mehr zulassen, doch Kemnitzer gelang zehn Minuten vor Abpfiff das 7:0.

Tore: 0:1 L. Föhrweiser (11.), 0:2 K. Gryglewicz (18.), 0:3 L. Föhrweiser (21.), 0:4 J. Schmidt (27.), 0:5 K. Gryglewicz (28.), 0:6 D. Fischer (30.+2/FE), 0:7 T. Kemnitzer (49.) / SR: Johannes Löffler (TSV Windheim).

SV Knellendorf - FC Burggrub 1:1 (1:0)

Die erste Chance hatte der Gast, doch der SV ging früh durch einen Foulelfmeter in Führung. Mehr Angriffe verzeichnete die Heimelf, der FC vergab jedoch eine sehr gute Möglichkeit zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte hatten die Burggruber mehr Spielanteile und belohnten sich mit dem Ausgleich.

Tore: 1:0 F. Müller (6.) FE, 1:1 F. Bauersachs (53.) / SR: Elia Schneider (TSV Küps).

TSV Neukenroth - TSV Gundelsdorf 5:0 (1:0)

Die Neukenrother dominierten das Spiel und Gundelsdorf musste sich mit zwei Chancen begnügen. Mit einer verdienten 1:0-Führung ging man in die Kabine. Im zweiten Durchgang spielten die Neukenrother gegen ersatzgeschwächte Gundelsdorfer ihre Stärke aus und erzielten vier weitere Treffer zum 5:0-Endstand.

Tore: 1:0 J. Nickol (23.), 2:0 J. Nickol (40.), 3:0 F. Maurer (44.), 4:0 T. Wachter (46.), 5:0 J. Nickol (59.) / SR : Elia Schneider (TSV Küps).

FC Wacker Haig - FC Stockheim 0:0 (0:0)

Die überlegenen Bergleute hatten zuwenig Zielwasser dabei, aber die Wackeraner zeigten sich nicht chancenlos. In der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer zwei gleichwertige Gegner, die ihre Chancen nicht nutzen konnten.

SR: Johannes Fröba (TSV Neukenroth).

FC Mitwitz - SV Reitsch 7:0 (1:0)

Bis kurz vor dem Pausenpfiff hielt die Reitscher Defensive dem Druck stand. Doch dann spielte der FC seine Stärke aus und zog mit 7:0 davon. Mitwitz musste mehr Treffer erzielen als der bis dahin in der Tabelle führende TSV Neukenroth mit 11:0 Toren. Mit dem Abpfiff durften sich die Mitwitzer über den Turniersieg freuen.

Tore: 1:0 C. Müller (30.+1), 2:0 I. Amasyali (32.), 3:0 J. Weiß (35.), 4:0 N. Arm (38.), 5:0 C. Müller (44.), 6:0 N. Arm (54.), 7:0 S. Sachs (58.). / SR: Johannes Fröba (Neukenroth). wba