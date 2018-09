Mitwirkende und weitere Benefizveranstaltung

Mitwirkende Männerchor "Edelweiß" Windheim (Leitung Markus Häßler), Gemeinschaftschor "Edelweiß" Windheim, "Eintracht" Reichenbach und Männerchor Schmalenbuche aus Thüringen (Markus Häßler), Gesangverein Lauenstein (Stephan Schmidt, auch Klavierbegleitung), Gesangverein Weitramsdorf (Wolfgang Börner), Eisenbahnsinggruppe "Frohsinn" Pressig (Siegfried Weißerth), Frauenchor Gauerstadt (Sebastian Wolf), Gesangsgruppe des Volkstrachtenvereins "Zechgemeinschaft" Neukenroth (Alexander Fröba), Sängerrunde Welitsch (Hans Konrad), Männerchor "Eintracht" Reichenbach (Norbert Daum) und der Gesangverein "Liederkranz" Haig (Hans- Dieter Klinger).

Termin Eine weitere Benefizveranstaltung (bunter Abend) für die Flutopfer in Kerala findet am 29. September um 19.30 Uhr in der Festhalle Tettau statt.