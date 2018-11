Mitwirken ohne große Hürden

Soll es in Lautertal einen Jugendbeirat geben? Mit dieser Frage beschäftigten sich die zwölf Teilnehmer der jüngsten Jungbürgerversammlung. Über die Hälfte der Kinder und Jugendlichen könnten sich vorstellen, sich in einem solchen Gremium einzubringen.

Die Idee, einen Jugendbeirat zu gründen, brachte Jugendpfleger Michael Wohl bei der Versammlung vor. Nach seinen Vorstellungen könnte sich der Beirat drei- bis viermal im Jahr treffen und aktuelle Themen besprechen, um diese dann auch an den Gemeinderat weiterzuleiten. Wohl wollte ganz bewusst kein gewähltes Jugendparlament. Ihm ist wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen, die hier mitarbeiten wollen, auch die Möglichkeit dazu haben, ohne das Prozedere einer Wahl zu durchlaufen. Er sieht den Jugendbeirat als eine offene Institution.

Nach der positiven Resonanz der Anwesenden wird Michael Wohl nun weitere Schritte einleiten. Den Versammlungsteilnehmern brachte er auch die Aktivitäten im Ferienprogramm näher und informierte über die Arbeit der "Offenen Ganztagesschule".

Bürgermeister Sebastian Stra ubel nahm die Jungbürgerversammlung zum Anlass, darüber zu informieren, was die Gemeinde im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit im vergangenen Jahr unternommen hat. Er sehe Lautertal als liebens- und lebenswerte Gemeinde, die viel Geld für die Jüngsten der Gesellschaft investiert habe. Insbesondere ging er auf die Spielplätze und den Bau des neuen Mehrgenerationenspielplatzes ein.

Als die Jugendlichen an der Reihe waren, wurde nur ein Hinweis darauf gegeben, dass es öfters mit dem Rufbus nicht so klappe wie geplant. Bürgermeister Straubel sagte zu, dies an die betreffende Stelle im Landratsamt weiterzugeben. Gleichzeitig bat er darum, bei zukünftigen Vorfällen dieser Art Tag und Uhrzeit festzuhalten und diese Daten der Gemeinde weiterzuleiten. "Nur so können die Verantwortlichen im Landratsamt Fehlern konkret nachgehen", betonte Straubel. Nachdem es keine weitere Wortmeldung gab, sah der Bürgermeister dies als ein Zeichen dafür, dass die Kinder und Jugendlichen sich in Lautertal sehr wohlfühlen.