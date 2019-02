Mittwochs-Café spendet 1000 Euro

Das Team des Mittwochs-Cafés begrüßte die Leiterin des Frauenhauses Bamberg, UrsulaWeidig. Die Leiterin erzählte , wie dringend notwendig das Bamberger Frauenhaus ist.

Frauen in Not mit Kindern oder auch ohne, die vor häuslicher Gewalt flüchten, wird in diesem Zentrum vorübergehend Schutz und Unterstützung angeboten, und man hilft ihnen, wieder allein im Leben zurechtzukommen.

Frauenhaus-Leiterin Weidig freute sich sehr über die 1000-Euro-Spende, für die sie gute Verwendung habe. So könne man den Frauen auf diese Weise hin und wieder zum Beispiel Mittel für seltene, jedoch notwendige Freizeitgestaltungen gewähren oder bei anstehenden Umbauarbeiten im Frauenhaus die Ausstattung ein bisschen verschönern.

Für den guten Zweck

Die Gäste im Mittwochs-Café freuten sich über die Vergabe dieses Geldes, das aus ihren regelmäßigen Café-Besuchen und der ehrenamtlichen Arbeit des Café-Teams zusammengekommen ist. red