Mittwochs-Café feiert 25-jähriges Bestehen

Das ehrenamtliche Mittwochs-Café in Gundelsheim feiert im Pfarrheim in der Karmelitenstraße heute sein 25-jähriges Bestehen. Es ist von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es Weißwürste und Leberkäse zur Mittagszeit. Der Kaffee ist an diesem Mittwoch gratis. red