Mitten in der Baustelle eingeschlafen

Ein massiver Stau bildete sich am Montagvormittag nach einem Auffahrunfall auf der A 9 in Fahrtrichtung München mitten in der Baustelle bei Himmelkron. Ein 22-Jähriger aus Oberbayern krachte mit seinem BMW im zähfließenden Verkehr in das Heck eines vorausfahrenden VW-Busses. Die beiden beteiligten Fahrzeuge verkeilten sich heftig ineinander, so dass die Bergung eine längere Zeit in Anspruch nahm und in der Baustelle nur eine Fahrspur übrig blieb. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Rückstau baute sich bis in den Hofer Bereich auf.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 25 000 Euro. Da der Unfallverursacher aufgrund seiner Übermüdung eingeschlafen war, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. pol