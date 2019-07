Die diesjährige Theateraufführung der Mittelstufe des Schönborn-Gymnasiums Münnerstadt findet am Donnerstag, 11. Juli, um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums statt. Das Stück "Die Physiker" von Friedrich Dürrenmatt wird auf die Bühne gebracht. Es wurde nicht verändert und wird in der Originalfassung gespielt. sek