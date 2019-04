Mittelstands-Union würdigt Hans Wormser

Bei der Jahreshauptversammlung der Mittelstands-Union (MU) Bayern gratulierte Kreisvorsitzender Peter Brehm dem Herzogenauracher Unternehmer Hans Wormser, der kürzlich am bayerischen Mittelstandstag mit dem Mittelstandspreis ausgezeichnet wurde.

Der bayerische Ministerpräsident ehrt mit dieser Auszeichnung besonders engagierte und herausragende Unternehmer.

70 Jahre MU

Die MU Bayern, deren Landesvorsitzender der bayerische Wirtschaftsminister a.D. Franz Josef Pschierer, MdL, ist und die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiert, ist die größte Arbeitsgemeinschaft innerhalb der CSU. Da sie auch Partner der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU/CSU auf Bundesebene ist, habe ihre Stimme sehr großes Gewicht, erläuterte Peter Brehm.

Ebenso findet man unter den Mitgliedern der MU viele Bundestags-, Landtags- und Europaabgeordnete.

Anwalt des Mittelstandes

Die MU ist laut eigenen Angaben der einzige Wirtschaftsverband, der ausschließlich mittelständische Interessen vertritt und dies nicht nur gegenüber der Politik, sondern direkt in der Politik und durch ihre Politiker in den Parlamenten. Sie ist nicht nur professionelle Plattform und engagierter Ansprechpartner für alle mittelständischen Unternehmen und deren gesamten Anliegen, sondern auch erster Ansprechpartner für die mittelständischen Berufsverbände und hat nach eigenen Angaben über 4000 Mitglieder.

An den zwei Mal jährlich stattfindenden Unternehmerfrühstücken, die zusammen mit Walter Nussel veranstaltet werden und wegen ihrer stets hochkarätigen Gastredner sehr beliebt sind, können sich interessierte Unternehmer über die Mittelstands-Union unverbindlich informieren (Kontakt per E-Mail an peter.brehm@peter-brehm.de).

Wichtigkeit der Europawahl

Zum Abschluss der Versammlung betonten sowohl Walter Nussel, MdL, als auch Peter Brehm die Wichtigkeit, bei der Europawahl am 26. Mai zu den Urnen zu gehen, damit Bayern im Europaparlament stark vertreten und sich für die Anliegen der mittelständischen Unternehmer vehement und erfolgreich einsetzen könne.

Zu Beginn der Veranstaltung hatte Kreisvorsitzender Peter Brehm wieder zahlreiche Neumitglieder begrüßt. red