Mittelständler sollen sich bei "Bayerns Best 50" bewerben

Noch bis Freitag, 27. März, können sich Unternehmen aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt für die diesjährige Auszeichnung "Bayerns Best 50" des bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie bewerben. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts hervor. "Gerade die mittelständischen Unternehmen machen unseren Landkreis zukunftsfähig", sagt Landrat Alexander Tritthart (CSU). Daher ruft er die im Landkreis ansässigen Firmen zum Mitmachen auf. Die Preisverleihung findet am 20. Juli in Schloss Schleißheim statt.

Das bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie ehrt zum 19. Mal die 50 wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen. Auch die betriebliche Ausbildung ist zentral für Wachstum und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Gleichzeitig ist sie Ausdruck gelebter gesellschaftlicher Verantwortung des Unternehmers. Zwei Firmen erhalten deshalb einen Sonderpreis für überdurchschnittliches Ausbildungsengagement. Erstmals zeichnet das Gremium auch eine "Bayerische Unternehmerin des Jahres" aus. Auswahlkriterien sind in diesem Fall der wirtschaftliche Erfolg ihres Unternehmens und ihre aktive Rolle im Betrieb. Weitere Informationen zu Auszeichnung und Voraussetzungen gibt es unter www.stmwi.bayern.de/service/wettbewerbe/bb50/. red