Mittelschule spendet Bälle für TV Ebern

Mit einer Ballspende hat sich der Eberner Mittelschulrektor Philipp Arnold bei der Tischtennisabteilung des TV Ebern für die gute Zusammenarbeit bedankt. Unter anderem hat die Mittelschule zuletzt regelmäßig an den Schulwettkämpfen teilgenommen. Hier konnte sie im vorletzten Jahr den ersten Platz in Bayern belegen und qualifizierte sich auch im Vorjahr für das Landesfinale. Das Schulteam betreut Thomas Rupprecht. Die Tischtennisplatten sind in den Schulpausen in der Aula heiß begehrt und werden intensiv genutzt. Davon profitiert die Tischtennisabteilung des TV Ebern, die aufgrund der guten Zusammenarbeit immer wieder Nachwuchstalente der Mittelschule Ebern bekommt. di