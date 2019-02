Mittelschüler an idealem Lernort

Hinsichtlich der Digitalisierung ergab sich für die Herzog-Otto-Mittelschule eine besondere Möglichkeit: Die Technikschüler der 10. Klassen haben an einem Workshop im Fab-Lab Bayreuth für 3-D-Druck und Folienplott teilgenommen. Dafür wurden Gelder der Fördermaßnahme "Praxis an Mittelschulen" von der Regierung von Oberfranken zur Verfügung gestellt.

Die Schüler konnten ihr Wissen im Umgang mit dem 3-D-Drucker weiter vertiefen und auf andere zur Bedienung notwendige Software übertragen. In der Herzog-Otto-Mittelschule wird der 3-D-Druck seit 2015 im Technikunterricht integriert. Gehäuse für Stereo-Lautsprecher oder die Kabine für ein Raupenfahrzeug sind Praxisbeispiele für eine sinnvolle Kombination der handwerklichen Fähigkeiten und den Umgang mit Hightech-Maschinen. Konstruiert werden diese Bauteile in Kombination aus dem technischen Zeichnen und CAD-Programmen. Der 3-D-Drucker gibt die von den Schülern erstellten Dateien dann plastisch wieder.

Ähnliche Einrichtung gewünscht

Das Fab-Lab Bayreuth bietet neben Workshops für Schulklassen oder sonstige Einrichtungen auch regelmäßig offene Workshops für alle Interessierten an. Ein Fab-Lab ist eine offene Hightech-Werkstatt. Ziel eines Fab-Labs ist es, dass jeder seine Ideen in die Tat umsetzen kann. Die Schüler zeigten sich begeistert und äußerten den Wunsch, eine ähnliche Einrichtung auch in ihrem Heimatlandkreis zur Verfügung zu haben.

Das Labor ist mit 3-D-Druckern, Lasercutter, CNC-Fräsen, Folienplotter usw. ausgestattet. Voraussetzungen für die Teilnahme sind in der Regel allgemeine Kenntnisse im Umgang mit dem Computer. Spezialwissen ist nicht erforderlich.

Das Fab-Lab sieht einen seiner Schwerpunkte in der Förderung der MINT-Disziplinen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). So werden für alle Schularten zugeschnittene Workshop-Pakete angeboten. Praxis an Mittelschulen, AG, Forscherkurse, Begabtenkurse sowie P- und W-Seminare finden im Fab-Lab Bayreuth einen idealen außerschulischen Lernort.

Spenden sind erwünscht

Die Herzog-Otto-Mittelschule würde gerne weiter in die genannten Technologien einsteigen, doch fehlen dazu die finanziellen Mittel. Deshalb würde sie sich freuen, wenn Firmen aus Industrie und Handwerk sowie andere Spender sie bei der kostspieligen Finanzierung eines Lasercutters unterstützten. Für Spenden jeder Art können Quittungen jederzeit ausgestellt werden. Kontakt ist per E-Mail an verwaltung@hos-lichtenfels.de möglich. red