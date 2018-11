Mittelfränkischer Städteverein tauscht sich über Erfahrungen aus

Der mittelfränkische Städteverein tagte im Herzogenauracher Rathaus. Seit über 40 Jahren treffen sich die Vertreter mittelfränkischer Städte und Märkte einmal pro Jahr, um Erfahrungen auszutauschen oder Vorträge anzuhören.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Versammlung mit 41 Mitgliedern aus Mittelfranken sowie der Stadt Forchheim standen diesmal der "Strukturwandel im Einzelhandel", zu dem Judith Jochmann, Leiterin des Amtes für Stadtmarketing und Kultur, ebenso referierte wie Horst Erny, Bürgermeister der Stadt Neustadt a. d. Aisch.

Auch ist es Tradition, dass bei den jährlichen Zusammenkünften die Übergabe von Spenden beschlossen wird.

Spenden für Institutionen

Wie Robert Ilg, der Vorsitzende des Vereins und Hersbrucker Bürgermeister, bekannt gab, gehen in diesem Jahr 1800 Euro an die "Heilpädagogische Kinder- und Jugendhilfe Bayern" (HJK) und weitere 1000 Euro an die "Diakonie Neuendettelsau" für ein Theaterprojekt für behinderte Menschen.

Die HJK bietet Jugendämtern und Bezirken die Möglichkeit, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Wohngruppen unterzubringen. Die Teilnehmer diskutierten über die aktuelle Situation des Einzelhandels sowie über Digitalisierung.

Judith Jochmann stellte den Entwicklungsprozess des Markenleitbildes vor. Bürgermeister Horst Erny stellte den virtuellen Marktplatz seiner Stadt "Kaufhaus Neustadt" vor, in dem das gesamte Spektrum der Neustadter Geschäftswelt zusammengefasst ist.