Mittelalterliche Gruselführung

Bei einer Gruselführung durch die abendliche Stadt Pottenstein können Interessierte mehr über Redewendungen des Mittelalters oder die Aufgaben des Totengräbers, des Henkers oder über so manches Geheimnis erfahren. Die Tour am Samstag, 17. August, 21 Uhr, findet bei jedem Wetter statt. Anmeldung ist erforderlich bei Thomas Büttner, Telefon 01575/2713310 oder per E-Mail an info@die-fraenkische-schweiz.com. Die Gruselstadtführung dauert etwa eineinhalb Stunden und kostet neun Euro (Erwachsene) bzw. sechs Euro (10 bis 14 Jahre). red