Mitte 2021 soll alles fertig sein

"Seht ihr Leut, der Bau ist gerichtet, flott haben wir hier gute Arbeit verrichtet!" So lautete ein Satz aus dem Richtspruch, den Zimmerer Henry Frenzel vom Baugerüst aus vortrug. Weiter hieß es: "Es wird ein getreues Abbild hier geben vom Geist der Gemeinde und ihrem Leben." Denn es handelt sich um das neue Gemeindezentrum in Wonsees, dessen Rohbau nun steht.

Das Richtfest wurde gebührend gefeiert. Nicht nur Gemeinderäte und Ehrengäste waren eingeladen zum Haxenessen im künftigen Veranstaltungssaal, sondern nach alter Tradition auch die Nachbarn, unter anderem die Belegschaft des tierärztlichen Fachzentrums, das sich seit etwa anderthalb Jahren im früheren Schulgebäude befindet. Rund um die Turnhalle, die einst zur Schule gehörte, entstehen neue Räumlichkeiten.

"Jahrhundertchance" genutzt

Landrat Klaus Peter Söllner lobte die Gemeinde: "Wenn man eine Chance bekommt, muss man diese auch nutzen" Für Wonsees sei die Förderoffensive Nordostbayern eine "Jahrhundertchance" gewesen. In den vergangenen Jahren seien insgesamt 60 Millionen Euro bewilligt worden für Projekte im Landkreis Kulmbach, darunter auch die Sanierung des "Schwarzen Rosses" in Kasendorf und des alten Bahnhofs in Trebgast, beide würden künftig als Tagespflegestationen genutzt.

Durch die Mittel, die der Freistaat für die Sanierung innerörtlicher Leerstände zur Verfügung gestellt habe, entstehen beispielsweise auch das Bürgerzentrum in Wirsberg und die Dorfgemeinschaftshäuser in Guttenberg und Steinbach. Bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten würden übernommen. Beim Bau des Gemeindezentrums in Wonsees liege der förderfähige Betrag bei rund drei Millionen Euro.

Bürgermeister Andreas Pöhner freute sich über die nachhaltige Nutzung des alten Gebäudes und die damit einhergehende Aufwertung der Ortschaft. Er bedankte sich beim Landratsamt und bei der Regierung sowie beim Gemeinderat, der "bei allen wichtigen Entscheidungen mit dabei" war. Die beteiligten Baufirmen lobte er: "Die Stimmung auf der Baustelle ist gut und die Kosten habt ihr im Griff. Weiter so!"

Annette Putz vom Architekturbüro Schwarzmann in Hollfeld bestätigte, dass man gut in der Zeit liege. Im März habe man mit den Kanalarbeiten begonnen, mit dem Rohbau im Mai. Dazu sei der alte Betonbau teilweise abgerissen und durch ein Holzständerbausystem mit moderner Holzfaserdämmung ersetzt worden. "Das Ständerbausystem ist energetisch besser als Beton und gibt ein gutes Raumklima", so Putz.

Großer Veranstaltungssaal

Im etwa 180 Quadratmeter großen Veranstaltungssaal sollten sich die Menschen wohlfühlen. Für kleinere Veranstaltungen habe sie eine Trennwand zum Verschieben eingeplant. In Massivbauweise hingegen seien der Spielerbereich für den Sportverein sowie Technik- und Sanitärräume gestaltet. Ebenerdig erreichbare Räume würden künftig vom Diakonieverein Kasendorf-Wonsees für Seniorentreffen genutzt.

Weiter geht es nun mit dem Innenausbau, vor allem der Installation von Heizung und Lüftung, dem Verputzen und Verkleiden der Wände und schließlich mit den Malerarbeiten. Die urige Turnhalle aus dem Jahr 1968 mit den grünen Wandfliesen und dem hochwertigen Schwingboden aus Holz bleibt weitgehend erhalten. Bedarf an der Sportstätte besteht. Die Wonseeser nutzen ihre Turnhalle für Wirbelsäulengymnastik, Fußball, Tischtennis, Kinderturnen und Sportveranstaltungen des örtlichen Kindergartens. Die Fertigstellung des gesamten Gemeindezentrums ist im Sommer 2021 geplant. alo