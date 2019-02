Mittagstisch im Quartiersstützpunkt

Der Caritas-Quartiersstützpunkt Creidlitz bietet ab 4. Februar jeden Mittwoch ab 12 Uhr einen Mittagstisch an. Nach Vorbestellung kann hier wöchentlich am Mittwoch in geselliger Runde im Quartiersstützpunkt, Unterm Buchberg 3, gemeinsam zu Mittag gegessen werden. Es besteht immer die Wahl zwischen zwei Gerichten zu günstigen Preisen. Das Angebot ist offen für jedermann, ob Jung oder Alt. Was man tun muss, um daran teilnehmen zu können? Einfach nur anrufen unter der Telefonnummer 09561/5969940 und das jeweilige Essen vorbestellen. Unter dieser Rufnummer können auch die Speisepläne und Preise erfragt werden. Der Speiseplan ist zudem im Internet auf der Homepage www.caritas-coburg.de unter "Termine" einzusehen und hängt auch vor der Einrichtung des Quartiersstützpunktes aus. red