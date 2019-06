Mittagstisch für ältere Menschen

Am Dienstag, 2. Juli, veranstaltet die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit) der Diakonie Kulmbach wieder den Mittagstisch "Auf Rädern zum Essen" für ältere Menschen im evangelischen Gemeindehaus, Goethestraße 11 a in Kulmbach. Als Vorspeise gibt es Tomatencremesuppe, das Hauptgericht ist Hähnchenbrust mit Kartoffel- und Gurkensalat, als Dessert wird eine leichte Sommernachspeise serviert. Beginn ist um 10.30 Uhr mit dem Vorprogramm: Bingo mit Angelika Pensel. Gegen einen geringen Beitrag kann ein Fahrdienst gestellt werden. Anmeldung ist bis Freitag, 28. Juni, in der Geschäftsstelle der Diakonie Kulmbach, Klostergasse 8 oder Tel. 09221/92920 möglich. "Auf Rädern zum Essen" in Kulmbach wird unterstützt durch die evangelische Kirchengemeinde Kulmbach-Petrikirche und die evangelische Gesamtkirchengemeinde Kulmbach. red