Mittagessen und Stadtteilfrühstück

Einen gemeinsamen Mittagstisch bietet der Caritas-Quartiersstützpunkt in Creidlitz an. Wer Gesellschaft und nette Unterhaltung sucht und nicht alleine zu Mittag essen möchte, kann jeden Mittwoch ab 12 Uhr in den Quartiersstützpunkt kommen. Hierzu ist lediglich eine Anmeldung bis zum Vortag um 11 Uhr nötig. Anmeldung unter Telefon 09561/5959940. Am Freitag, 22. Februar, findet das monatliche Stadtteilfrühstück statt. Ab 9.30 Uhr kann geschlemmt und geplaudert werden. Eine Anmeldung ist auch hier bis zum Vortag unter 09561/ 5959940 notwendig. red