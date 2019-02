Mitsubishi übersehen: 9000 Euro Schaden

Mit seinem Mitsubishi befuhr am Donnerstagnachmittag ein 47-Jähriger die Coburger Straße stadtauswärts und wollte bei der Tankstelle nach links auf das Gelände abbiegen. Eine hinter ihm heranfahrende Passat-Fahrerin übersah den Mitsubishi, der aufgrund des Gegenverkehrs wartete, so dass es trotz Bremsmanövers zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall erlitt der Mann ein leichtes Schleudertrauma und der Beifahrer des Passats leichte Rückenschmerzen, weshalb sie zur ambulanter Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Die 33-jährige Passat-Fahrerin erhält eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.