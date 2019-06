Forchheim vor 21 Stunden

Mitsubishi fährt ungebremst auf VW auf

Am Montagnachmittag ist in Forchheim der 58-jährige Fahrer eines Mitsubishi Colt ungebremst auf einen VW Polo aufgefahren, dessen 62-jähriger Fahrer in der Äußeren Nürnberger Straße an einer roten Amp...