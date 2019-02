Mitspielabend im Pfarrheim

Der Referent Jürgen Moser von der Katholischen Erwachsenenbildung Bamberg (KEB) lädt am Donnerstag, 14. Februar, zu einem Mitspielabend unter dem Thema "Bibliodrama" ein. Es werden biblische Texte verteilt, die von den Teilnehmern in Spielszenen umgesetzt und dann vorgetragen werden. Beginn ist um 19 Uhr im kleinen Saal im Pfarrheim in Leutenbach. red