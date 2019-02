Das Bammersdorfer Bildungszentrum Haus Feldweg lädt ein zu "Gregorianik zum Mitsingen" am Samstag, 23. Februar, von 10 bis 16.30 Uhr in der Franziskaner-Kirche in Rothenburg ob der Tauber. Besondere stimmliche und musikalische Fähigkeiten werden nicht vorausgesetzt. Treffpunkt ist das evangelische Gemeindehaus am Kirchplatz (neben der Jakobskirche) in Rothenburg ob der Tauber. Anmeldungen: 09191/5650 oder E-Mail an info@haus-feldweg.de. Weitere Infos auf www.haus-feldweg.de. red