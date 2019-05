Mitsingen ist angesagt

Singen macht Spaß, Singen tut gut. Deshalb lädt die Seniorenbegegnungsstätte des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim am Dienstag, 28. Mai, zu einem "Mitsingkonzert" in das Seniorenzentrum Wilhelm Löhe ein. Die Singgruppe unter Leitung von Bernhard Först, die Seniorenband unter Leitung von Edith Giessler und Sigrid Kaußler-Spaeter, der Leiterin der Begegnungsstätte, haben ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Liedern, Instrumentalstücken und Texten zusammengestellt. Daraus ist ein bunter Reigen an Melodien geworden, die Lust machen und dazu einladen, mitzusingen. Beginn ist 15.30 Uhr im Seniorenzentrum Wilhelm Löhe, Heinrichsdamm 46, im großen Veranstaltungsraum im Erdgeschoss. red