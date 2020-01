Mitreißende Rhythmen in der Stadthalle

"Cafe del Mundo" - das sind die beiden Ausnahmegitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian, die am Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr in der Stadthalle Eltmann zu einem außergewöhnlichen Winterabend einladen und das Publikum in eine Welt magischer Impressionen und mitreißender Rhythmen entführen wollen.

"Jeder ist für sich ein prachtvoller Solist und im Zusammenspiel sind sie eine Sensation und hörbar grenzenlos", urteilt die Fachpresse über das Duo. Jan Pascal und Alexander Kilian schöpfen ihre Klänge aus der Tradition, versehen sie aber mit ihrer eigenen Handschrift. Ihre Kompositionen sind Flamenco- und Latin-Jazz-Arrangements, die von melodiös bis kontemporär reichen und jeden Zuhörer begeistern sollen. Inspiriert von mystischer Stille und der Kraft des Herzens erlebt der Konzertbesucher ein poetisches, berührendes und virtuos gespieltes Gitarrenkonzert. Die Karten gibt es im Vorverkauf im Ritz Eltmann, Ruf 09522/89970, und online über www.reservix.de. gg