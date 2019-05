Mitmenschen begegnen können

Mit manchen Mitmenschen "stimmt die Chemie" einfach nicht. Wie wäre es, wenn man in Harmonie leben und leichter kooperieren könnte? Am Samstag, 25. Mai, lernt man in einem Intensivseminar von Christiane Keller-Rötlich in einer wertschätzenden und achtsamen Grundhaltung eine bewährte Methode kennen, um sich innerlich mit jemandem auszusöhnen. Das Seminar zur Einführung in die Methode der inneren Vergebung findet von 9.30 bis 17.30 Uhr im Haus Contakt statt. Interessenten sollten sich sofort beim Evangelischen Bildungswerk per E-Mail an ebw.coburg@elkb.de oder unter der Telefonnummer 09561/75984 anmelden. red