Mitmachen und die Stadt Baiersdorf gestalten

Wie soll sich Baiersdorf die nächsten Jahre entwickeln? Welche Themen beschäftigen die Jugend?

Die Stadt, die Jugendorganisation Baiersdorf und das Büro Umbau/Stadt laden alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 27 Jahren aus Baiersdorf zu dem Workshop "Gestalte deine Stadt!" für Samstag, 29. Februar, von 14 bis 17 Uhr in die Räume der Jugendorganisation in der Mittelschule Baiersdorf, Am Igelsdorfer Weg 2, ein. Die Ergebnisse dieser Werkstatt werden in das fertige Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept einfließen, vom Baiersdorf Stadtrat beschlossen und dann umgesetzt.

Die Stadt, die Jugendorganisation Baiersdorf und das Büro Umbau/Stadt freuen sich über jeden, der über https://bit.ly/38j8Gt6 im Vorfeld des Workshops den Fragebogen ausfüllt. Die Fragebögen dienen als Diskussionsgrundlage und Ideengeber für den Workshop "Gestalte deine Stadt!". red