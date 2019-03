Mitmachen bei Online-Umfrage

Das Flussparadies Franken ist seit über 15 Jahren in der Region aktiv. In diesem Zeitraum wurden mit verschiedenen Partnern ganz unterschiedliche Projekte entwickelt und umgesetzt. Mit einer Online-Umfrage will der Verein nun eine Einschätzung der bisherigen Arbeit sowie auch Impulse für die zukünftige Ausrichtung erhalten. Die Umfrage besteht aus neun kurzen Fragen und ist anonym. Noch bis Mittwoch, 13. März, können Interessierte unter www.flussparadies-franken.de/verein/umfrage teilnehmen. Die Auswertung wird voraussichtlich Ende März online veröffentlicht. red