Mitgliederzahlen des VdK im Steigen

Bei der Jahresabschlussfeier des VdK-Ortsverbandes im voll besetzten Festsaal des Stadtschlosses konnten zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Zugehörigkeit geehrt werden.

Vorsitzende Monika Faber konnte über eine sehr gute Entwicklung im VdK-Orts- und Kreisverband Lichtenfels im Jahr 2019 berichten. Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen habe die Aufwärtstendenz bei den Mitgliederzahlen weiter angehalten. So gehörten dem Ortsverband mittlerweile über 1300 und dem Kreisverband über 6100 Frauen und Männer an. Ein Hauptgrund für den positiven Trend sei die umfassende Beratung der Mitglieder in allen Fragen des Sozialrechts in der VdK-Kreisgeschäftsstelle in Lichtenfels mit der neuen Kreisgeschäftsführerin Christine Rieder und ihrem Team.

Bürgermeister Andreas Hügerich sah in der adventlichen Veranstaltung eine willkommene Gelegenheit, dem Stress des Alltags ein wenig zu entfliehen. Mit einem sinnreichen Gedicht über das Geschehen vor über 2000 Jahren in Bethlehem, der Weihnachtsbotschaft vom Frieden auf Erden überbrachte er einen Weihnachtsgruß.

Manfred Niewelt (Gitarre) und Willy Pöhner (Akkordeon) stimmten die VdK-Mitglieder mit adventlichen Liedern, lLtzterer auch noch mit Mundartgedichten, sehr gelungen auf die vorweihnachtliche Zeit ein.

Schließlich freute sich Monika Faber, dass sie zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Winfried Weinbeer zahlreiche Mitglieder für zehn- bis 40-jährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde, einer Treuenadel und einem Geschenk ehren konnte.

Alle Mitglieder wurden nicht nur mit Kaffee und Kuchen bewirtet, sondern durften auch noch ein Geschenk mit nach Hause nehmen. thi