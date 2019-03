Mitgliederzahl wächst

Ehrungen für jahrzehntelange Treue standen bei der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbands Untersteinach-Guttenberg in der Gaststätte Heierth in Gumpersdorf auf dem Programm.

Vorsitzender Egon Buchholtz ging auf die letztjährigen Veranstaltungen ein. Er lobte besonders die Sammler, die Betreuerinnen und die Vorstandsmitglieder und dankte der Gemeinde für die Unterstützung.

Georg Vießmann verlas den Kassenbericht. Der Mitgliederstand beträgt 267 Personen, neun mehr als im Vorjahr.

Zweiter Bürgermeister Hans-Peter Röhrlein hob das hohe soziale Engagement des VdK hervor. Stellvertretender Kreisvorsitzender Marc Benker verwies auf die Aufgaben des Sozialverbands, der die Interessen Benachteiligter vertrete.

"Im letzten Jahr wurden in der Kreisgeschäftsstelle Kulmbach 4416 Beratungen wahrgenommen. Durch den Rechtsbeistand konnten so über 550 000 Euro erstritten werden", sagte Benker.

Im Kreisverband sei die Mitgliederzahl seit 2008 von 6800 auf nunmehr rund 8600 angewachsen. Das zeige, wie dringend der VdK gebraucht werde. Besonders bedankte sich Benker für die Besuche der Betreuerinnen in Seniorenheimen und Kliniken. Laut Krankenschwester Gabriele Daig aus Ludwigschorgast kümmert sich der Hospizverein um Sterbende und deren Würde in der letzter Lebensphase. Darum sei die Arbeit auch der ehrenamtlichen Hospizbegleiter sehr wichtig, so Daig. Sie versuchten, den Sterbenden Ängste zu nehmen, und betreuten auch die Angehörigen. Dadurch werde es oft möglich, zu Hause zu sterben. "Sterben ist ein Teil des Lebens und soll würdevoll begleitet werden."

Die Auszeichnungen nahm Marc Benker vor. Während Rainer Pöhlmann seit zehn Jahren Mitglied ist, wurde Gerd Geyer für 25 Jahre Mitarbeit als Schriftführer geehrt.

Zum Zweiten Schriftführer wurde Werner Oetter gewählt. "Es ist sehr wichtig und dringlich, den Vorstand durch weitere, auch jüngere Mitwirkende zu verstärken. Hierfür wird weiter intensiv geworben", so Vorsitzender Buchholtz. Die Tagesfahrt führe am 8. September nach Dresden und Pillnitz. Die Organisation übernehme Heinz Burges. Werner Oetter