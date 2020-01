Mitgliederversammlung und Infos für Landwirte

Die Mitgliederversammlung des Maschinen- und Betriebshilfsringes Coburg/Kronach/Lichtenfels findet am Sonntag, 2. Februar, um 19.30 Uhr, in der Zecherhalle in Stockheim-Neukenroth statt. Michael Braun (Teamleiter Produktmarketing der Firma Horsch Maschinen, Diplom-Agraringenieur und Landwirt) referiert zum Thema "Hybrid-Landwirtschaft - zwischen konventionell und bio". Das Landratsamt Coburg führt für interessierte Landwirte am Montag, 3. Februar, 14 bis 16 Uhr, eine Informationsveranstaltung durch. Die zuständigen Ansprechpartner der jeweiligen Fachbehörde stehen im großen Sitzungssaal des Landratsamtes für Fragen zur Verfügung. red