Mitgliederversammlung des Musikvereins

Der Musikverein "Lustige Dorfmusikanten" in Krum lädt alle seine Mitglieder zu einer wichtigen Mitgliederversammlung ein. Sie findet am Samstag, 16. März, um 19 Uhr im Antoniusheim in Krum statt. Auf der Tagesordnung steht die Wahl der Vorstandschaft. Sollte kein Vorstand gebildet werden können, soll diskutiert und beschlossen werden, wie es in Zukunft mit dem Musikverein weitergeht.