Mitgliederversammlung der Schlesier

Die Landsmannschaft Schlesien, Ortsverband Ebermannstadt, lädt zu ihrer ersten Mitgliederversammlung im Jahr ein. Am Freitag, 8. März, treffen sich die Mitglieder um 19 Uhr im Gasthaus "Schwanen" in Ebermannstadt. Die erste Schlesierveranstaltung ist wie in den vergangenen Jahren das traditionelle Häckerle-Essen. Häckerle ist eine vertraute schlesische Spezialität nach alten überlieferten Rezepten. Selbstverständlich sind Gäste willkommen. red