Mitgliederversammlung der Red Boys Maintal

Der FC Bayern-Fanclub "Red Boys Maintal" lädt seine Mitglieder am Mittwoch, 20. November, um 19.30 Uhr zur Versammlung in den Anbau des Feuerwehrhauses in Messenfeld ein. Themen sind unter anderen die Jahresversammlung mit Essen sowie die Terminvorschau. Die Abfahrtszeiten am Samstag, 30. November, zum Spiel gegen Leverkusen sind: Lichtenfels 9 Uhr, Unterneuses (Gasthof Martin) 9.15 Uhr, Ebensfeld (Gasthof Neuner) 9.20 Uhr, Döringstadt (bei Dörfler) 9.30 Uhr, Messenfeld (Bergstation) 9.35 Uhr, Birkach (Da am Eck da) 9.40 Uhr, Hilkersdorf (Bushaltestelle) 9.45 Uhr, Mürsbach (Tankstelle) 9.50 Uhr. red