Mitgliederrekord beim FC Freienfels

Zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des FC Freienfels begrüßte Erster Vorsitzender Robert die Mitglieder in der Vereinsgaststätte Waldmühle. In seinem Rückblick berichtete Ott von den Teil-Fertigstellung bei Duschen, Umkleiden und der Stahltreppe zum Jugendraum im Neubauprojekt. So verfüge man jetzt über drei Umkleiden und eine Dusche neuesten Standards. Die geselligen Veranstaltungen wie der Herrentag und die Sportlerkerwa seien ein voller Erfolg gewesen.

Schatzmeister Günter Hornung zeigte sich ebenfalls zufrieden. Trotz der großen Investitionen beim Neubau seien die Finanzen im Griff. Alle müssen sich bewusst sein, so Hornung, dass dieser Neubau ein Jahrhundertprojekt für eine Ortschaft wie Freienfels sei.

Die Kassenprüfer Bernhard Krug, Gerhard Reichel und Peter Rehe bestätigten die Bilanzen und die Mitgliederversammlung entlastete den gesamte Vorstand.

Robert Ott wurde in München für sein ehrenamtliches Lebenswerk mit dem BFV-Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Die sehr positive Entwicklung wirkte sich ebenso auf den Mitgliederstand aus. So konnten in 2017 insgesamt 25 neue Mitglieder gewonnen werden.

Die Jugendarbeit im FSV und das Kinderturnen seien ein Magnet für viele junge Menschen, die ihren Sport im Verein ausüben möchten.

Bei den Neuwahlen wurde der komplette Vorstand wieder bestätigt.

Im Juli steht die Einweihung des Neubauprojekts vor der Türe, der Verein will sich noch aktiver präsentieren und die Heimspiele bewerben. red