Ein Mitgliederabend der Vereinigten Nachbarn Friesen findet am Samstag, 28. September, um 19 Uhr in der Gaststätte "Desera" statt. Pia Geiger wird anhand von Fotos an die zahlreichen Aktivitäten des Vereins in den letzten Jahren erinnern. Alle Mitglieder und auch Gäste sind zu diesem Treffen in gemütlicher Runde herzlich eingeladen. Zuvor findet ein Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder in der Pfarrkirche statt. red