Mitglieder geehrt

Die Berichte auf der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins stellten einen Ortsverein heraus, der sich in die Dorfgemeinschaft einbringt und sich für die Verschönerung des Ortsbilds einsetzt. Im Gemeinschaftsraum blickte erste Vorsitzende Karin Rech auf einige wichtige Punkte im abgelaufenen Jahr zurück.

Schriftführerin Ulrike Schröter verlas das Protokoll der vergangenen Jahreshauptversammlung und ließ anschließend das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren.

Zweiter Vorsitzender Heiko Grüttner verlas den Tätigkeitsbericht der Jugendgruppe "Rodach-Kids" von Jugendleiterin Manuela Laschimke. "Die Kassenlage ist gut, der Verein finanziell gesund", befand er abschließend. Den Mitgliederstand bezifferte er mit 178, davon 16 "Rodach Kids".

Einvernehmlich gestaltete sich die Wahl des Vorstands. Karin Rech erhielt erneut das Vertrauen der Versammlung als erste Vorsitzende.

Als zweiten Vorsitzenden bestätigten die Mitglieder Heiko Grüttner. Weiter wurden gewählt als Schriftführerin Ulrike Schröter, als 1. Kassier Manfred Schröter und als 2. Kassier Thomas Laschimke. Als Beisitzer wählten die Mitglieder Gerald Müller, Norbert Schwämmlein, Petra und Klaus Porzelt, Liane Schlaf, Heinz Beier, Günter Witzgall, Thilo Bischoff, Manuela Laschimke sowie Dirk Rühr (neu). Durch die Wahl als Jugendleiterin bestätigt wurde Manuela Laschimke. Helga Dumsky und Brigitte Grüttner wurden als Kassenprüfer bestimmt. Zusammen mit dem zweiten Vorsitzenden ehrte Rech für 15 Jahre Vereinszugehörigkeit Carolin Brief, Christina Brief, Christina Mayer; für 25 Jahre Harald Brief; für 40 Jahre Eduard Heller, Wolfgang Schubert. che