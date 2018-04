Mitglieder ausgezeichnet

Neben dem aktiven Kern der Schützenmitglieder konnte Vorsitzender Michael Reuth zur ordentlichen Mitgliederversammlung der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft "Schützenlust 1886" Pressig Schützenkönigin Ute Iuliano, Ehrenmitglied Otto Fehn sowie Zweiten Bürgermeister Wolfgang Förtsch (CSU) im Schützenhaus begrüßen.



Weniger Helfer

Zum Schützenfest, das auch in diesem Jahr vom 9. bis 11. Juni wieder im gewohnten Rahmen stattfinden soll, musste Reuth kritische Worte anführen. Aufgrund wachsender Anforderungen von organisatorischer Seite so wie immer weniger aktiven Helfern andererseits würde die Durchführung eines solchen Traditionsfestes immer schwieriger, und Aufwand und Ertrag stünden schon jetzt in keinem guten Verhältnis mehr. Laut Reuth müsse man offen darüber diskutieren, ob künftig überhaupt noch ein Schützenfest durchgeführt werden könne.

Dass die finanziellen Erträge des Vereins insgesamt sich auch im vergangenen Jahr weiter stabilisiert hatten, belegte der ausführliche Kassenbericht von Schatzmeister Peter Reuth, dem auf Vorschlag der Kassenprüfer Franz-Josef Buckreus und Winfried Remmert einstimmig Entlastung erteilt wurde.

Anlass zur Freude gab auch der Jugendbericht, denn laut Jugendsportleiter Eduardo Iuliano wird das Jugendtraining am Mittwoch, das er gemeinsam mit Erstem Schützenmeister Günther Lieb durchführt, regelmäßig von zahlreichen Jungschützen besucht. Erster in der Schützenklasse wurde mit 369 Ringen Stefan Schirmer. Die Erstplatzierten in den weiteren Klassen: Max Scherbel, Schülerklasse (freihand), 150 Ringe, Niklas Beez, Schülerklasse (Auflage), 168 Ringe, Michael Reuth, Altersklasse, 364 Ringe, Hans-Jürgen Haderlein, Seniorenklasse A (freihand), 336 Ringe, Gerhard Fischer, Seniorenklasse A (Auflage), 307,8 Ringe, Ute Iuliano, Hobbyklasse weiblich (Auflage), 218 Ringe, sowie Werner Löffler, Hobbyklasse männlich (Auflage), 269 Ringe.

Schließlich ehrte Reuth noch drei Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue: Es freute ihn besonders, dass es sich dabei um wirkliche "Aktivposten" der Gesellschaft handelte. Für 50-jährige Mitgliedschaft in Verein und Schützenbund zeichnete Reuth Siegfried Hotz aus, für 25-jährige Mitgliedschaft Dorothea Backer und Michael Förster. red