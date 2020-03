Mitglied Nr. 4000 steht fest

Der DAV Sektion Coburg hat sein 4000. Mitglied ermittelt. Doris Grimm aus Coburg wurde aus über 30 Neuanmeldungen am Tag der offenen Tür gezogen. Zum Tag der offenen Tür gab es zahlreiche Vorführungen, und rund 500 Gäste wurden im Kletterzentrum gezählt. Das neue 4000. Mitglied wird dann bei der Hauptversammlung Ende April ganz offiziell im Verein begrüßt. Im Alpenverein Sektion Coburg sind nun genau 4020 Mitglieder. 260 Kinder werden in wöchentlichen Gruppenstunden betreut. Sechs Schulen praktizieren mittlerweile wöchentlich Klettern als Schulsport. Insgesamt werden beim DAV in Coburg nach eigenen Angaben rund 1000 Jugendliche bis 25 Jahre betreut. Dafür gibt es im Verein 60 Jugendbetreuer und Jugendleiter. Unterstützt werden diese von 40 Trainern in verschiedenen alpinen Disziplinen. red