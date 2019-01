Mitgemeint ist nicht mitgedacht

Unterhalten sich zwei Chirurgen. Sagt der eine: Ab morgen mache ich keine Operationen mehr. Warum? fragt der andere. Antwort: Ich bin schwanger.

Liebe Leser und Leserinnen: Wenn sie zu diesem Witz ein Bildchen zeichnen müssten Welche Personen hätten sie nach dem ersten Satz gemalt? Hätten sie nach dem letzten Satz etwas korrigieren müssen?

Mitgedacht ist nicht mitgemeint. Sprache bildet Wirklichkeit und Sprache spiegelt Wirklichkeit.

In den Widerstreit dessen "was ist" und dessen "was werden soll" gehört die permanent notwendige Debatte über eine gendergerechte Sprache.

Unsere Gesellschaft wird in vielen Bereichen immer noch patriarchal gedacht und benannt. Will ich das anders haben, einen Denkprozess in Gang setzen, eine gerechtere Welt schaffen, dann muss ich benennen, was ist oder (noch) nicht ist. Ich muss eingeschliffene Gewohnheiten hinterfragen. Ich muss hervorheben was ich will.

Das ist mühsam und unbequem, so wie jedes Lernen mühsam und unbequem ist. Meist verlassen wir (sprachliche) Gewohnheiten nur, wenn uns ein Leidensdruck dazu zwingt, oder wenn uns etwas wirklich am Herzen liegt.

Also, liebe LeserInnen:

Es geht nicht nur ums Schnabelwetzen. Jeder kennt eine Frau, der es nichts ausmacht immer nur mitgemeint zu sein. Jede kennt einen Mann, der sich vor lauter Korrektheitsdruck ständig verhaspelt.

Es geht doch einzig und allein um anerkennende Verständigung derer, die miteinander reden. Liebe Leser/-innen: Werden Sie sensibel für ihren eigenen Sprachgebrauch. Diskutieren Sie darüber, wenn Gleichberechtigung Ihnen am Herzen liegt, auch, wenn es länger dauert, holprig klingt oder manchen aufregt. Wenn es o.k. wäre, wirklich für ALLE, müsste niemand sich aufregen, oder?

