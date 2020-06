"Mitgebsel" für Kinder

Die Corona-Krise legt weiterhin alle Angebote vom "Bündnis Familie - gesund aufwachsen" lahm. So konnten zahlreiche Aktionen nicht stattfinden. Die Veranstaltungen im Themenbereich Bewegung, die vornehmlich im Freien stattfinden, warten aktuell noch auf die Freigabe.

Ein kleiner Lichtblick soll in dieser Zeit das "Mitgebsel" sein. Das ist eine kleine Papiertüte, die mit einem Kuchen im Glas, nebst Rezept und kleinen Reimen rund ums Essen oder einem Kresseschälchen mit Watte und Samen zum Selberziehen gefüllt ist.

Dies alles wird von der Diätassistentin und Ernährungsberaterin Martina Edelmann in Kooperation mit dem Bündnis Familie gestaltet. Die Ausgabe der Tüten ist jeweils donnerstags von 14 bis 16 Uhr am Büro vom Bündnis Familie in der Ernst-Putz-Straße 9 in Bad Brückenau und in den Pfingstferien in der Stadtbibliothek zu den bekannten Öffnungszeiten.

Die "Mitgebsel" sind für alle Familien kostenfrei, und die Ausgabe erfolgt, solange der Vorrat reicht, heißt es in einer Pressemitteilung. sek