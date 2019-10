Beamte der Polizeiinspektion Bad Brückenau kontrollierten am Mittwochabend einen 55-jährigen Autofahrer mit seinem Pkw an der Tankrastanlage Rhön. Ein 49-jähriger Mitfahrer, der sich bei der weiteren Befragung in Widersprüche verwickelte, händigte den Beamten schließlich eine geringe Menge Marihuana aus. Gegen den Mitfahrer wurde eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. pol