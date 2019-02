Mitfahrbänkla ist ein Thema

Um die fünfte Änderung des Bebauungsplans "Am Weinberg/Am Galgenberg" in Schlüsselfeld im Bereich der Fortunastraße geht es in der nächsten Sitzung des Schlüsselfelder Stadtrates, die am Donnerstag, 21. Februar, stattfindet. Außerdem wird das Konzept "Mitfahrbänkla" durch den Bürgermeister der Gemeinde Langensendelbach vorgestellt. Die öffentliche Sitzung des Gremiums beginnt um 19 Uhr im Bürgersaal. Bereits um 18.15 Uhr kommen jedoch schon die Mitglieder des Bauausschusses zusammen und beraten unter anderem über einen Antrag auf Nutzungsänderung von einer Werkstatt und Büroräumen zu einer Unterkunft für Lastwagenfahrer in Schlüsselfeld. red