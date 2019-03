Zum Kreuzweg für Jung und Alt lädt der Pfarrgemeinderat Wittershausen am Freitag, 29. März, um 18 Uhr in die St. Georg-Kirche ein. Nicht nur miteinander auf dem Weg gehen, sondern den Kreuzweg auch zusammen gestalten, gibt Impulse für eigene Erfahrungen. Über das Wochenende bleibt der gestaltete Kreuzweg dann in der Kirche zur Besichtigung liegen. sek