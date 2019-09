Eine Smart-Watch im Wert von 29,95 Euro versuchte am Dienstag um 16.30 Uhr ein 30-Jähriger aus einem Verbrauchermarkt in der Coburger Straße zu stehlen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahlsversuch und sprach den Mann im Ausgangsbereich an. An der Kasse hatte der Mann aus dem Landkreis Bamberg nur eine Dose Cola bezahlt. Die Uhr legte er nicht auf das Band. Gegen den Mann wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. pol