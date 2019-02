Mitarbeiter ausgezeichnet

Die Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein hat zwei verdiente Mitarbeiterinnen, die auf eine lange Betriebszugehörigkeit zurückblicken können, ausgezeichnet.

Sonja Gilch feierte ihr 25-jähriges und Laura Dietz ihr zehnjähriges Betriebsjubiläum. Ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Raiffeisenbank Staffelstein startete Sonja Gilch am 1. September 1993. Nach ihrer Ausbildung war Sonja Gilch für zwei Jahre im Schalter der Hauptstelle tätig und wechselte anschließend in die Buchhaltung.

Seit 2017 leitet sie die Abteilung Rechnungswesen und ist neben dem Zahlungsverkehr unter anderem auch für das Meldewesen und die Kompetenzverwaltung zuständig. Ihr nächstes Ziel ist der erfolgreiche Abschluss der Ausbildereignungsprüfung.

Laura Dietz begann ihre berufliche Laufbahn bei der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein eG am 1. September 2008. Nach ihrer Ausbildung war Laura Dietz vier Jahre im Service und in der Marktunterstützung in Bad Staffelstein tätig. 2013 schloss sie erfolgreich das Studium zur Bankfachwirtin vor der IHK ab und wechselte im Jahr 2015 in die Abteilung Rechnungswesen. red