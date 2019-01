Mit Zweirad ohne Führerschein

Ein Jugendlicher wurde am Sonntag in Oberleichtersbach angehalten. Er war mit einem Mofa unterwegs, das ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2012 aufwies. Es stellte sich heraus, dass das Zweirad auch schneller als die erlaubten 25 km/h lief. Einen Führerschein hatte der 14-jährige Fahrer logischerweise nicht. Den Weg nach Hause musste er schieben. In einem klärenden Gespräch im Beisein der Eltern zeigte er Einsicht. pol