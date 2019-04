Mit zwei Promille in Schlangenlinien

Aufgrund einer sehr unsicheren Fahrweise in Form von Schlangenlinien wurde in der Nacht zum Samstag ein 31-jähriger Audi-Fahrer auf der A73 von einer Streife der Polizeiinspektion Forchheim angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten schlug schon beim Herantreten an das Fahrzeug deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Der Fahrer hatte sich zudem auf seinem Sitz eingenässt. Zu einem Atemalkoholtest war der Mann zunächst nicht im Stande. Erst nach einer Blutentnahme im Klinikum Forchheim gelang es einen Atemalkoholtest durchzuführen. Dieser ergab einen Wert von 2 Promille.

Eine Überprüfung seiner Person ergab zudem, dass gegen den Mann eine Fahndungsnotierung zur Aufenthaltsermittlung durch die italienischen Ermittlungsbehörden bestand. Der rumänische Führerschein des 31-jährigen Paketzustellers wurde für die Eintragung eines Sperrvermerks beschlagnahmt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. pol