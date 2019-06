Mit zwei Promille erwischt

Am Montagabend hat ein Baiersdorfer der Polizei mitgeteilt, dass ein offensichtlich betrunkener Mann in der Josef-Kolb-Straße in sein Auto gestiegen und losgefahren ist. Die Polizeistreife konnte letztendlich an der Wohnanschrift in Eschenau das Fahrzeug feststellen. Der Motor war noch warm und machte Abkühlgeräusche. Bei der anschließenden Überprüfung wurde der Fahrer in seiner Wohnung angetroffen. Die Beobachtungen des Zeugen bestätigten sich hierbei. Eine Atemalkoholüberprüfung erbrachte einen Wert von zwei Promille. Da der Mann sogenannten Nachtrunk geltend machte, erfolgte eine doppelte Blutentnahme durch einen Arzt. pol