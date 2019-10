Mit zwei Paar roten Schuhen getürmt

Am Dienstagnachmittag hat eine bislang unbekannte Person von einem Außenregal eines Bekleidungsgeschäftes in der Nürnberger Straße in Forchheim zwei Paar rote Damenschuhe im Gesamtwert von etwa 70 Euro entwendet. Der Verkäufer nahm zwar die Verfolgung noch auf, verlor den Dieb jedoch aus den Augen. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.